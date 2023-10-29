İran: ABD üslerine saldırılarla ilgimiz yok

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırılarla bir ilgilerinin olmadığını savundu.

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ABD’li yetkililere göre Hamas-İsrail savaşının kızışmasından sonra İran destekli güçler, bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de bu tür saldırılarda artışın olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde bu saldırıların önemli ölçüde tırmanması olasılığından derin endişe duyuyoruz” demişti.

DW Türkçe’nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, saldırılardan Tahran’ın sorumlu olmadığını dile getirdi.

CNN televizyonuna konuşan Abdullahiyan, ‘bölgede herhangi bir grup tarafından ABD hedeflerine bir saldırının kanıt olmaksızın İran’la ilişkilendirilmesinin tamamen yanlış olduğunu’ söyledi.

Abdullahiyan, söz konusu coğrafyada yaşayan insanların, ‘Filistin’de yaşanan gelişmelere karşı çok hassas ve öfkeli olduğunu’ ancak İran’dan emir almadıklarını ve kendi kararlarıyla hareket ettiklerini savundu.

İranlı bakan, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların da ‘tamamen Filistinlilerin’ işi olduğunu ifade etti.