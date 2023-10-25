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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’deki ABD üssüne saldırı

Suriye’nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse dört ayrı saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın Yerel kaynaklardan aktardığına göre, ABD ordusunun Haseke’deki Harab Cebir Havaalanı’ndaki üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla dört ayrı saldırı düzenlendi.


Saldırılarda üsler ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Suriye’nin güneyinde son üç günde, ABD ordusunun bulunduğu Tenef bölgesindeki üs ile Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki Robarya üslerine ve Haseke ve Şeddadi bölgelerindeki askeri üslerine, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenlenmişti.

ABD ‘endişeliydi’

Hamas-İsrail savaşının kızışmasından sonra İran destekli güçler, bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de bu tür saldırılarda artışın olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde bu saldırıların önemli ölçüde tırmanması olasılığından derin endişe duyuyoruz” demişti.

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