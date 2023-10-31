Özgür Özel’e göre Kürt seçmene ulaşmanın önündeki engel Kılıçdaroğlu

CHP liderliğine aday olan grup başkanı Özgür Özel, Kürt seçmenle ‘kırgınlığı’ aşmanın yolunun Zafer Partisi’yle gizli protokol imzalayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: CHP

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk olan Özel, Mart 2024 yerel seçimlerinde son iki seçim gibi ittifaklar kurmayı düşünüp düşünmediğine dair şunları söyledi: “Şüphesiz evet, düşünüyorum. Daha doğrusu buna mecburuz. Bunu iki farklı kategoride ele alıyorum. CHP’nin iki ittifak potansiyelinde de gerileme hatta sıfırlanma var. Bir eski ittifak ortaklarımızdan, ikincisi toplumsal ittifak.

Buradan kastım Kürt seçmen. Kürt seçmen diyor ki ‘Ben Kemal beye oy veriyorum diye, Süleyman Soylu’dan kurtulacağım diye oy verdim. Meğerse Zafer Partisi’ne oy veriyormuşum.’ Bu kırgınlığı aşmanın yolu o imzayı atan liderin değişmesi. Diyarbakır’da ‘Aman Özgür Başkan değişim yoksa oy vermeyeceğiz’ diyorlar.”

CHP’nin 4-5 Kasım’da düzenlenecek kurultayında Kılıçdaroğlu ve Özel yarışacak. Kılıçdaroğlu, altıncı kez aday olurken Özel, partide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği ‘değişim’ cephesini temsil edecek.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş, daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Zafer Partisi lideri seçimlerden yaklaşık iki ay sonra Kılıçdaroğlu’yla ‘kamuoyuna duyurulmayan bir protokol imzaladıklarını’ söyleyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etmişti.

Özdağ’ı CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlarken, CHP lideri Kılıçdaroğlu “Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi, nokta” diyerek doğrulamıştı.