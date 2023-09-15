Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı: CHP, genel başkanını aday yapacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, “Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanını aday yapacaktır” dedi.

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Kaybedilen 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı ‘değişim’ tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Bugün, CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Özel’in ardından CHP eski parti meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Örsan Öymen’de aday olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’ysa uzun süredir ‘kendisinin aday olmayacağını fakat parti örgütü tarafından aday gösterilirse aday olacağını’ söylüyor.

TV5 televizyonunda Yunus Emre İşçi’nin sunduğu Düşünme Vakti programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanını aday yapacaktır” dedi.

Uyar, adaylığın ne zaman netleşeceğini dair bir soruyu ise şöyle cevapladı: “O durum bugünden nettir. İl kongrelerinin sonuçlarını beklemeye gerek yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin duygu durumunu iyi biliyoruz. CHP tabandan en üst noktasına kadar genel başkanını adaylaştırma noktasında bir eğilim ve tutum içerisinde.