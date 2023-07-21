Gelecek Partisi sözcüsü: İyi ki kazanamamışız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ‘gizli protokol’ imzaladığını doğrulaması üzerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Altılı masayı Soylu’dan kaçarken Özdağ’a tutulmak için kurmadık, iyi ki kazanamamışız” dedi.

Fotoğraf: CHP

Medyascope’tan Berfin Bayır’a konuşan Özcan, şunları dedi:

*Seçimleri kazanmak için şahsen büyük bir mücadele verdiğimi düşünüyorum. Kendi hayatımızdan vazgeçerek mücadele ettik. Bunu tamamen Türkiye asgari bir demokratik perspektif kazansın diye, yani hukuk, insan onuru, eşitlik için yapmışken Süleyman Soylu’dan kaçarken Ümit Özdağ’a tutulmak için yapmadık.

*Türkiye’yi Ümit Özdağ’a mahkum edecek bir siyasetin içinde olmayı hiç ama hiç istemezdim ben. Türkiye’nin en son ihtiyaç duyacağı şey yerli bir Wilders siyaseti. Türkiye’ye hukuk lazım, Türkiye’ye demokrasi lazım, Türkiye’ye eşit, onurlu vatandaşlık lazım. Türkiye’ye adaletle hükmedilebilecek bir sistem lazım. Böyle bir sitemi, Wilders tarzı siyaset yapan ve bundan medet uman kimseyle yapamazsınız. “İyi ki kazanamamışız” diyorum ya, iyi ki olmamış.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş, daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Zafer Partisi lideri seçimlerden yaklaşık iki ay sonra Kılıçdaroğlu’yla ‘kamuoyuna duyurulmayan bir protokol imzaladıklarını’ söyleyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etmişti.

Özdağ’ı CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlarken, CHP lideri Kılıçdaroğlu “Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi, nokta” diyerek doğrulamıştı.

Protokolden Öztrak’ın dahi haberinin olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, detay vermemişti.