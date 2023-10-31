‘Ezidi çocuk IŞİD’lilere verildi’ haberlerine engelleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internette satılığa çıkarılan korumasındaki Ezidi çocuğun IŞİD’lilere verilmesine dair haberlere erişim engeli getirdi.

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Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasındaki Ezidi çocuğun, kendisini Türkiye’ye kaçırarak internette ‘satışa çıkaran’ IŞİD’linin ailesine teslim edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Haber gündem olunca Ankara valiliği, söz konusu IŞİD’linin tutuklandığını açıklamış; çocuksa korumaya alınmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Artı Gerçek ve Yeni Yaşam gazetelerinde çıkan haberlere erişim engeli getirildi.

Free Web Turkey, engeli X’ten şöyle duyurdu: “Ezidi bir kız çocuğunun kaçırılarak kaçak yolla Türkiye’ye getirildiği ve onu getiren IŞİD’li hakkında dava açıldığıyla ilgili Hale Gönültaş imzalı haber ile Yeni Yaşam Gazetesi haberi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine erişime engellendi.”

Ezidi bir kız çocuğunun kaçırılarak kaçak yolla Türkiye’ye getirildiği ve onu getiren IŞİD’li hakkında dava açıldığıyla ilgili Hale Gönültaş imzalı haber ile Yeni Yaşam Gazetesi haberi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine erişime engellendi. pic.twitter.com/PbQjy5iVhW — Free Web Turkey (@FreeWebTurkey) October 31, 2023

Ne olmuştu?

Ankara’da Şubat 2021’de polis ve istihbarat ekiplerinin IŞİD’in hücre evine düzenlediği duyurulan operasyonla Ezidi bir kız çocuğu kurtarılmıştı.

Çocuğun, IŞİD’liler tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıkmış, baskın ve çocuğun kurtarılmasına dair bilgi, bir basın bildirisi ve video görüntüleri ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Çocuğu kaçırıp evlerinde rehin tuttukları suçlamasıyla Irak vatandaşları Anas V., Nasır H.R. ve Sabbah Ali Oruç’un ifadeleri alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Anas V. ve Nasır H.R., ifade ve savcılık sorgularının ardından 27 Şubat’ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Sabbah Ali Oruç ise tutuklanarak Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.