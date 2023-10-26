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Bakanlık Ezidi çocuğu, ‘satışa çıkaran’ IŞİD’li aileye vermişti: Geri adım geldi

Ankara Valiliği, Ezidi kız çocuğunu Ankara’ya kaçırarak ‘satışa çıkaran’ IŞİD’linin tutuklandığını açıkladı. IŞİD’li aileye verildiği ortaya çıkan çocuksa korumaya altına alındı.

Fotoğraf: AA

Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı korumasındaki Ezidi kız çocuğun, kendisini Türkiye’ye kaçırarak internette ‘satışa çıkaran’ IŞİD’linin ailesine teslim edildiği ortaya çıkarmıştı. 


Tepkiler üzerine yeni bir adım geldi. Ankara Valiliği, çocuğun koruma altına alındığını ve çocuğu kaçıranınsa tutuklandığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Ankara’da Şubat 2021’de polis ve istihbarat ekiplerinin IŞİD’in hücre evine düzenlediği duyurulan operasyonla Ezidi bir kız çocuğu kurtarılmıştı.

Çocuğun, IŞİD’liler tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıkmış, baskın ve çocuğun kurtarılmasına dair bilgi, bir basın bildirisi ve video görüntüleri ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Çocuğu kaçırıp evlerinde rehin tuttukları suçlamasıyla Irak vatandaşları Anas V., Nasır H.R. ve Sabbah Ali Oruç’un ifadeleri alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Anas V. ve Nasır H.R., ifade ve savcılık sorgularının ardından 27 Şubat’ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Sabbah Ali Oruç ise tutuklanarak Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.

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