Bakan Şimşek’ten ‘vergi düzenlemesi’ sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi kanunu gözden geçirdiklerini söyledi.

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Bloomberg HT‘nin aktardığına göre Şimşek, temel vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini belirterek “Program döneminde çalışmalarımızı Meclis’imizin takdirine sunacağız” dedi.

Şimşek, vergi düzenlemelerinde ‘adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık’ ilkeleri dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca vergi tabanının genişletilmesi ve ‘gönüllü uyum‘un artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini de belirtti.