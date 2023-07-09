Şimşek’ten ‘vergi’ savunması: Cari açığı kapatmak için

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi zamlarının cari açığı kapatmak için yapıldığını söyledi.

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Geçtiğimiz hafta pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı. Dahası, hafta başında Meclis’e sunulan torba yasada da kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörülmüştü.

Twitter’dan vergi düzenlemeleri içeren pakete değinen Şimşek, cari açığa dikkat çekti.

Şimşek’in mesajları şöyle:

*Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

*Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz.