Üç kat artış: Telefon kayıt harcı 20 bin lira

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yurt dışından getirilen telefonların kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı.

Kararla yurt dışından gelen yolcuların getirdiği telefonların kullanım harcıysa üç kattan fazla artırıldı. 6 bin 91 lira olan harçlar, 20 bin lira oldu.

Sekiz yılda 152 kat artış

2014 yılına kadar yurtdışından getirilen telefonlara beş lira gibi sembolik ücret ödeniyordu. Bu bedel, 2015 yılında 131, 2016’da 138, 2017’de 149, 2018’de 500, 2019’da 1500, 2021’de 2 bin 738, 2022’deyse 6 bin 91 liraya çıkarılmıştı. Son kararla yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücreti sekiz yılda 152 kat artmış oldu.