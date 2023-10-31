‘Renkli kodlar ve tweet’ler’ yetmiyor: Bursa’da doktora yumruklu saldırı

Bursa Şehir Hastanesi’nde uzman doktor Nihan Alkış, hasta yakını T.E. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Doktorun tedavisi sürerken T.E. gözaltına alındı.

Fotoğraf: TTB

Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına bir başka hastanın yakını T.E. girdi ve hastanede görevli bir doktorun odasını sordu.

Bilmediğini söyleyip hasta muayene ettiğini söyleyen Alkış T.E.’den dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine T.E. Alkış’a saldırdı.

Alkış, beyin cerrahi servisine kaldırıldı.

Gözaltına alınan T.E’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Alkış’ın uğradığı saldırının ardından hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.

YETER ARTIK!#SağlıktaşiddetsonaERSİN pic.twitter.com/o0Gq2PY02v — Bursa Tabip Odası (@BursaTabip) October 31, 2023 Sağlık çalışanları hastane önünde bir araya gelerek Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta şiddeti önleyecek hiçbir tedbir almadığını vurguladı:

“Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez ve bu şekilde devam ederse yakında sağlık hizmeti verecek sağlık emekçisi kalmayacaktır. Şiddetin önü alınmalı sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın renkli kodlar ve sosyal medya mesajları aracılığıyla şiddeti durdurma yanılgısından çıkması gerçekçi önlemlerin alınması acilen gereklidir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm meslek örgütlerinin ve sendikaların temsil ettiği bir şiddetle mücadele kurumu kurulmalıdır.”