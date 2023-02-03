TTB ve hekimlere baskı The Lancet’te: Sağlıkta şiddet, ‘salgın’a dönüştü

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan ve 1823’ten bu yana yayın hayatına devam eden Lancet dergisinin Şubat 2023 sayısında, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve hekimlere yönelik iktidar baskısını konu edinen bir yazı yayımlandı.

Fotoğraf: Reuters

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve geçtiğimiz dönemde hem iktidar medyasının hem de aşı karşıtlarının hedefi haline gelen TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol’la röportaja dayanan yazı, ‘Türkiyeli hekimler iktidarın baskısına dikkat çekiyor’ başlığıyla yayınlandı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Ekim 2022’de iki buçuk ay tutuklu kalmasına değinerek başlayan yazı,uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin desteğine de yer verdi.

Yazıda ‘kamu erkinin hekimlere ve hekimlerin meslek örgütüne sistematik bir baskı uyguladığını’ söyleyen Ökten, şunları diyor: “Gündeme gelen yasa ve baskılarla Türk Tabipleri Birliği’nin mesleki özerkliğini ortadan kaldırmak istiyorlar. Son dönemki saldırılar iktidarın seçimle elde edemediği yerleri kendi yöntemleriyle kontrol etme çabasıdır.”

Türkiye’deki artan sağlıkta şiddetin artık ‘şiddet salgını’ olarak da tanımlanabileceği kaydedilen yazıda, Esin Davutoğlu Şenol’un aşı karşıtlarının şiddetine maruz kaldığı hatırlatıldı.

Yazı, Davutoğlu Şenol’un sağlıkta artan şiddet ve TTB’ye saldırıların birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgusuyla sonlandı.

Geçtiğimiz yıl 2 bin 685 hekim yurt dışı için belge aldı

Kendilerine Türkiye’de gelecek göremeyen hekimlerin daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla yurt dışına göçü sürüyor. Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 685 hekim yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesi almıştı.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvururken. 2013’de 90, 2014’de 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti. 2017’den itibaren başvurular ciddi bir ivme kazandı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da bin 57, 2020’de 931, 2021’de ise bin 405 hekim söz konusu belgeyi talep etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Mart’ta Beştepe’deki konuşmasında, şunları demişti: “Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz.”