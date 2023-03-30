Akşam Postası / 30 Mart 2023

YSK, Erdoğan’ın adaylığına itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itirazları reddetti. Erdoğan; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’la birlikte resmen aday oldu.

Konsensus’a göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oyları eşit

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus’un başındaki Murat Sarı, “33 senelik bir araştırmacı olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bu seçim 2’inci tura kalmayacak gibi gözüküyor” dedi. Sarı’ya göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhur ittifakının haberi Tayyip Erdoğan’ın oyları eşit.

Akşener, Erdoğan’da ‘rahatlama’ görmedi: Papatya çayına devam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tehditler’ine yanıt verdi.

Yeşil Sol, seçim beyannamesini açıkladı: Buradayız, birlikte değiştireceğiz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçim beyannamesinde, ‘demokratik cumhuriyet’ vurgusu yapıldı. Partinin seçim sloganıysa ‘Buradayız, birlikte değiştireceğiz.’

İmamoğlu ‘demokrasi tokadı’ istedi: Evine yollayacağız onu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler için birleşme mesajı verdi.

‘Hekimlerin elini kolunu bağlayan’ tekliften itiraz sonucu bazı maddeler çıkarıldı

‘Hekimlerin elini kolunu bağlayan’ torba yasa teklifinden hastada komplikasyon geliştiğinde hekimi meslekten men edip işini yapamaz hale getiren madde itiraz sonucu çıkarıldı.

Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibariyle üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

İBB, Hiranur Vakfı’nın kaçak binasını yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), altı yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe ilçesindeki binasını yıktı.

Kremlin, Erdoğan’ı yalanladı: Putin Türkiye’yi ziyaret kararı almadı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadığını duyurdu.

Diken’in ‘YÖK’ün seçim oyunu’ başlıklı haberi Meclis gündeminde

Diken’in 23 Mart’ta yayınlanan ‘YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir’ başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı.