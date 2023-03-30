Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Mart 2023

YSK, Erdoğan’ın adaylığına itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itirazları reddetti. Erdoğan; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’la birlikte resmen aday oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin özel güvenlik şefi, iletişim fakültesine sekreter yapıldı

Konsensus’a göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oyları eşit

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus’un başındaki Murat Sarı, “33 senelik bir araştırmacı olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bu seçim 2’inci tura kalmayacak gibi gözüküyor” dedi. Sarı’ya göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhur ittifakının haberi Tayyip Erdoğan’ın oyları eşit.


Hekimler ellerini, kollarını bağlayan torba yasaya karşı: Muska mı yazalım?

Akşener, Erdoğan’da ‘rahatlama’ görmedi: Papatya çayına devam 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tehditler’ine yanıt verdi.

Yeşil Sol, seçim beyannamesini açıkladı: Buradayız, birlikte değiştireceğiz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçim beyannamesinde, ‘demokratik cumhuriyet’ vurgusu yapıldı. Partinin seçim sloganıysa ‘Buradayız, birlikte değiştireceğiz.’

Demirtaş Yeşil Sol’a mesaj gönderdi: Ya zafer ya zafer

İmamoğlu ‘demokrasi tokadı’ istedi: Evine yollayacağız onu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler için birleşme mesajı verdi. 

Ortak liste itirazı: Bahçeli, kendi ayağına kurşun mu sıktı?

‘Hekimlerin elini kolunu bağlayan’ tekliften itiraz sonucu bazı maddeler çıkarıldı

‘Hekimlerin elini kolunu bağlayan’ torba yasa teklifinden hastada komplikasyon geliştiğinde hekimi meslekten men edip işini yapamaz hale getiren madde itiraz sonucu çıkarıldı.

Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibariyle üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

İBB, Hiranur Vakfı’nın kaçak binasını yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), altı yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe ilçesindeki binasını yıktı.

Kremlin, Erdoğan’ı yalanladı: Putin Türkiye’yi ziyaret kararı almadı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadığını duyurdu.

Diken’in ‘YÖK’ün seçim oyunu’ başlıklı haberi Meclis gündeminde

Diken’in 23 Mart’ta yayınlanan ‘YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir’ başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı.

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Akşam Postası / 30 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor

YÖK başkanı, 3 Nisan itibariyle üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.