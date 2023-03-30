AKP-MHP’nin oylarıyla: ‘Yabancıların mülk edinmesi kontrole alınmalı’ önerisine ret

CHP’nin, yabancıların Türkiye’den mülk edinmelerinin kontrol altına alınması amacıyla verdiği önerge, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, araştırma önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz aldı. ANKA’nın haberine göre Bakan, şunları dedi:

“Nerenin vatandaşlarına gayrimenkul satışı yapılmamış? İnanamazsınız. İktidarında 310 bin yabancıya satış yapmışsınız Türkiye’den gayrimenkul. Bayburt’tan, Erzincan’dan, Nevşehir, Bolu, Bingöl, Kars… Pandeminin tam göbeğinde hani hiçbirimiz kafamızı kapıdan çıkaramazken adam Sri Lanka’dan gelmiş, Amasya’da gayrimenkul almış. Türkiye’de cari açığı kapatmak için yabancılara gayrimenkul satışını teşvik ediyorsunuz, bunu biliyoruz. Çok sevdiğiniz konut, inşaat sektörünü desteklemek için teşvik ediyorsunuz, bunu biliyoruz.

Bir taraftan alt ve orta sınıfların konut sahibi olmasının önünde bir engel ama ben başka bir açıdan bakacağım. Vanuatu diye bir ülke var. Ben ismini ilk defa bu soru önergesinin cevabında duydum. Merak ettim, baktım bu Vanuatu nerede diye. Büyük Okyanus’un güneyinde küçük bir ada ülkesi. Arasanız bulamazsınız. Ya bir Vanuatu vatandaşı gelir niye Türkiye’den gayrimenkul alır diye düşündüm. Sonra baktım sadece Vanuatulular almamış. Laos’tan, Komorlar Adaları’ndan, Mikronezya’dan, Saint Kitts and Nevis’den, Trinidad and Tobago’dan bahsediyorum. Niye konut aldılar? Araştırınca bu ülkelerin bağlantılarını Pandora Papers diye 12 milyon belgenin yayınladığı, vergi kaçaklığıyla ilgili belgelerle bunların ilişkisi olduğunu gördüm.”

Konuşmaların ardından geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.