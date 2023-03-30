İBB, Hiranur Vakfı’nın kaçak binasını yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), altı yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe ilçesindeki binasını yıktı.

Fotoğraf: İBB

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirdiği’ ve çocuğun yıllarca istismar edildiği ortaya çıkmıştı. 31,5 yıla kadar hapsi istenen sanıklar tutuklu yargılanıyor.

Vakfın yürütmeyi durdurma başvurusunun reddedilmesinin ardından İBB ekipleri harekete geçti. Zabıta ve imar müdürlüğü ekipleri bu sabah Sancaktepe’deki vakıf binasına gitti. Verilen süre içinde kaçak yapının vakıf tarafından tam olarak yıkılmadığı tespit edildi.

Önce binanın doğalgaz kesildi, ardından tahliyesi istendi. Tahliye işleminin ardından iş makineleri binayı yıktı.

Hiranur Vakfı'ndaki kaçak yapıların yıkımı sırasında cemaatçiler, İBB zabıta ekiplerine müdahale etmeye çalıştı. pic.twitter.com/TuAoCSiCIg — fırat (@firatfstk) March 30, 2023

Ne olmuştu?

Hiranur Vakfı’nın kaçak binası, imara aykırı olduğu gerekçesiyle İBB tarafından 12 Aralık 2022’de mühürlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Sancaktepe belediyesinden kaçak yapının denetiminin yapılmasını istemişti.

Üç ay süreyle yanıt alınamayınca da İBB ekipleri mülkiyeti Hiranur Vakfı’na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki kaçak yapıya gidip henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmayan başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı mühürlemişti.

Sorumluların verilen sürede kaçak bölümleri yıkması istenmişti. Hiranur Vakfı mahkemeye başvurmuş, ancak yargı süreci İBB lehine sonuçlanmıştı.