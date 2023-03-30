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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci İrfan Değirmenci TİP’ten milletvekili adayı

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) aday adayı oldu.

Fotoğraf: Twitter

Değirmenci’nin adaylığını TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu:


“Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız.”

Kararı kendisi de paylaşan Değirmenci, Halk TV’deki ana programı sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyledi.

Baş, önceki gün de oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partilerinden milletvekili adayı olduğunu duyurmuştu.

Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı

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Akşam Postası / 30 Mart 2023

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