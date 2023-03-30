Gazeteci İrfan Değirmenci TİP’ten milletvekili adayı

Birkaç güne Halk Tv'de bayrağı bir başka meslektaşıma devredeceğim. Size hiç yalan söylememiş olmanın iç huzuruyla kendimi sizlerin ellerine, oylarına emanet edeceğim. Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayıyım dostlar. pic.twitter.com/HzaII6xOZf