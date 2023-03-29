Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partilerinden milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’a milletvekilliği teklif ettiklerini ve olumlu cevap aldıklarını şu sözlerle duyurdu: “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.”

Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz.

Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.#TİPSenin Kaptan — Erkan BAŞ (@erkbas) March 29, 2023

Aslantuğ, 16 Mart’ta TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu: “Sual eden tavrımızdan rahatsız oldular.”