MGK bildirisinde ‘seçim güvenliği’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıda seçim güvenliğinin ele alındığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, üç saat sürdü. Toplantı sonucu paylaşılan bildiri şöyle:

“Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.”