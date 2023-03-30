‘Hekimlerin elini kolunu bağlayan’ teklften itiraz sonucu bazı maddeler çıkarıldı

‘Hekimlerin elini kolunu bağlayan’ torba yasa teklifinden hastada komplikasyon geliştiğinde hekimi meslekten men edip işini yapamaz hale getiren madde itiraz sonucu çıkarıldı.

Fotoğraf: Twitter

İktidar milletvekilleri tarafından hazırlanan ve yaklaşık 200 bin hekimi ilgilendiren teklife doktorlardan yoğun itiraz var.

20 Mart’ta TBMM başkanlığına sunulan, ‘İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ bugün de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülüyor.

‘Yasa tasarısı tümüyle geri çekilmeli‘

Meslek örgütleri, sendikalar, uzmanlık dernekleri, hekimler teklifin hepten geri çekilmesini istiyor.

Teklifteki en ciddi sorun, komplikasyon (öngörülebilen, istenmeyen etkiler) – malpraktis (hekim hatası) ayrımının ortadan kaldırılması. Tasarıda, meslek icrasının 15 günden üç yıla kadar yasaklanmasını gerektiren fiil ve haller arasında, meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak, personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak, meslek icrasına ilişkin mevzuata aykırı işlem ve uygulama yapmak yer alıyor.

Komisyon görüşmelerinde bulunan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) aktardığına göre bu sorunu içeren 36’ncı madde muhalefet ve TTB’nin itirazı sonrası geri çekildi.

TTB’nin Twitter hesabından aktarılana göre 36’ncı maddenin yanında 3, 6 ve 27’nci maddeler de tekliften çıkarıldı.

Paylaşımda “Amacı belli olmayan, halk sağlığını gözetmeyen ve hekimlik değerleriyle bağdaşmayan yasa tasarısı tümüyle geri çekilmelidir” diye yazıldı.