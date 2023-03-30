Memleket Partisi’nde ‘adaylık’ istifası: Kılıçdaroğlu’na destek ödev haline gelmiştir

Memleket Partisi’nin kurucu ve Parti Meclisi (PM) üyesi Eşber Atila, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermenin bir ödev haline geldiğini belirterek, partisinden istifa etti.

Eşber Atila. (Twitter)

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken İnce bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.

İnce’nin Kılıçdaroğlu’nun dünkü ziyareti üzerine adaylıktan çekilebileceği bekleniyordu. Ancak İnce, oyları böldüğü kaygısının yersiz olduğunu savunarak, çekilmeyeceğini vurguladı.

Bunun üzerine Memlekete Partisi’nden istifa haberi geldi. Parti kurucularından Atila, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin genel başkanlığını yapmış cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.”