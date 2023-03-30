Yeşil Sol, seçim beyannamesini açıkladı: Buradayız, birlikte değiştireceğiz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçim beyannamesinde, ‘demokratik cumhuriyet’ vurgusu yapıldı. Partinin seçim sloganıysa ‘Buradayız, birlikte değiştireceğiz.’

Yeşil ve Sol seçim beyannamesini açıkladı. (Diken)

Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davası nedeniyle HDP seçimlere Yeşil Sol Parti’nin çatısı altında giriyor.

Ankara’daki toplantıya HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, emek ve özgürlük ittifakı ve HDP bileşenlerinin yöneticileri katıldı.

Yeşil Sol Parti’nin seçim beyannamesi dört ayrı bölümden ve 50 ayrı başlıktan oluşuyor. Beyannamede Kürt sorunu, çevre, ekoloji, demokrasi, kadın, işsizlik, emek gibi sorun başlıklarına çözüm hedefleri yer alıyor.

‘Demokratik cumhuriyet’ vurgusu

Sık sık ‘demokratik cumhuriyet’ vurgusu yapılan beyannamede, “Ya faşizme dur diyeceğiz veya faşizm daha da kurumsallaşacak. Bir yol ayrımındayız. Bizler hem faşizme dur diyeceğiz hem de demokrasinin, özgür ve eşit geleceğin teminatı olarak Meclis’te çok daha güçlü yer alacağız” ifadeleri yer aldı.

Diğer ana başlıklar şöyle:

Depremler

“6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli iki deprem deprem, bir kez daha yerinden ve yerelden yönetimin hayati olduğunu açığa çıkarmış, merkeziyetçiliğin toplumsallığın özüne uymadığını göstermiştir.”

Kürt sorunu

“Türkiye’nin en köklü sorunu olan, cumhuriyetin demokratikleşmesiyle doğrudan bağlantılı ve iç içe geçmiş Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü için gereken sorumluluğu üstlenmeye geliyoruz. Sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel yaklaşımımızdır.”

Parlamenter sistem

“Kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişlediği, yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel yönetimler üzerinde merkezi vesayete son verildiği, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasiyi inşa etmek için geliyoruz.”

Kayyumlar

“Halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyım rejimine son vermek için geliyoruz.”

Ekonomi

“İktidarın sermayeyi önceleyen kapitalist ekonomi politikalarına, emek ve emekçi düşmanlığına, savaş, güvenlikçi ve silahlanma harcamalarına, kadın yoksulluğuna karşı emeğin ve halkların birlikte özgürleşeceği Demokratik Cumhuriyet’i birlikte inşa edeceğiz. Esnek ve güvencesiz çalışmaya, emeğin sömürüsüne ve iş cinayetlerine karşı örgütlü emek ile birlikte değiştireceğiz.”

Beyannameden öne çıkan diğer ifadeler şöyle:

*Yeni anayasada barış hakkı, hakikat hakkı, sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, temel gelir hakkı, konut hakkı, engelli hakları, temiz suya ve yeterli gıdaya erişim hakkı, vicdani ret hakkı, kültürel kimlik hakkı, anadilini kullanma hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, bilgi edin- me hakkı, adil yargılanma hakkı, çocuk hakları, yaşlı hakları, hayvan hakları ile düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğünü garanti altına alan sivil, özgürlükçü ve eşitlikçi yeni bir anayasa 3’üncü Yol’un özgürlük sözleşmesidir.

*Dış politikayı diplomasi yerine savaş, şiddet ve askeri anlayışla yürüten iktidar blokuna ve küresel savaş güçlerine karşı barışçı bir dış politika için geliyoruz.

*Halkları savunmasız kılan, kadınları şiddetin ve sömürünün hedefi haline getiren, ekolojik yıkıma sebep olan ve sermaye odaklarını zenginleştirerek toplu- mu yoksullaştıran savaş anlayışına dayalı dış politikayı birlikte değiştireceğiz.

*Devletin, dini ve inançları tahakküm altına almasına ve inançlara yönelik tekçi, inkârcı ve asimilasyoncu politikalara karşı özgürlükçü laikliği savunuyoruz.