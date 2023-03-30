Demirtaş Yeşil Sol’a mesaj gönderdi: Ya zafer ya zafer

Tutuklu siyasetçiler HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır belediye başkanı Selçuk Mızraklı, Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinin açıklandığı toplantıya mesaj gönderdi.

Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş. (HDP)

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti’den girme kararı alan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

Bildirgenin açıklandığı toplantıya HDP’nin tutuklu siyasetçileri Demirtaş ve Mızraklı’nın mesajları okundu.

Mesaj şöyle:

*Türkiye halklarının, ezilenlerin umudu HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girerek parlamentoda çok daha güçlü bir temsiliyete, toplumun sorunlarının köklü şekilde çözümüne aday olduğunu bir kez daha ilan ediyor.

*Demokrasinin kurumsallaşması, toplumdan dışlanmak istenenlerin, emekçilerin ülke yönetimine katılarak kendi sorunlarını çözebilmesi ancak Yeşil Sol’un Meclis’te güçlü olmasıyla sağlanacaktır.

*Bugün ortaya konulan gerçekçi çözüm bildirgesi de ülkenin biricik umudunun Yeşil Sol olduğunu gösteriyor. Tüm halklarımız için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi kutluyoruz.

*Gençleri, kadınları, işçileri, işsizleri, emekçileri, çiftçileri, esnafları, emeklileri, Kürtleri, Türkleri, Arapları, Ermenileri, Çerkesleri, Boşnakları, Sünnileri, Alevileriyle tüm Türkiye’yi Yeşil Sol’da buluşmaya, aynı ağacın güzelliğinde rengarenk şekilde buluşmaya, aynı ağacın meyvelerinden yemeye davet ediyoruz.

*Özgürlükte buluşmak dileğiyle hepinize selam, sevgilerimizi gönderiyor, başarılar diliyoruz. An serkeftin an serkeftin (Ya zafer ya zafer).