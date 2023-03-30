İmamoğlu ‘demokrasi tokadı’ istedi: Evine yollayacağız onu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler için birleşme mesajı verdi.

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini hatırlatarak iktidara ‘demokrasi tokadı atılması’nı istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli’nde konuştu. (İBB)

İBB başkanı, Kırklareli’nde konuştu. Öne çıkanlar şöyle:

‘Üniversiteler neden kapalı’

*Gençlerimiz özgür olacak. Onlar özgürleştikçe, memleketin en yaratıcı unsurları olacaklar. İşte bugünün iktidarı, ortaya koyduğu yasaklarla, onların önüne engelleri diziyor. Allah aşkına, sorarım size: Şu anda bu memlekette üniversiteler niçin kapalı? Aklınız alıyor mu? Bunu nereye sığdırabilirsiniz? Gençlerin eğitimi alamaması için bile karar alabilecek kadar gözleri kararmış, beyinleri ne yazık ki başka türlü çalışan insanlardan bu memleket kurtulsun diye yola çıkıyoruz.

*Özgür üniversiteler, kapılarında tomalar, tanklar bekleyen değil; dünyanın ilk 100’üne, 500’üne giren, bilim üreten, ilim üreten, fikir üreten, icatlar yapan, üniversiteleri büyüsün diye, Boğaziçi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi hak ettiği yere gelsin diye, yola çıkıyoruz.

‘Evine yollayacağız onu’

*Diyor ki bir akıl: ‘Ben bilirim. Ben yaparım. Ben ne dersem o doğru.’ Allah aşkına burada anneler, babalar var. Gülümseyerek soruyorum. Bizim de eşimle beraber üç evladımız var. Hepimizin evlatlarını Allah bağışlasın. En küçüğünden, bebeğinden, anne-baba olarak bir gün ona ‘Ben bilirim’ diye dayatın, size etmediğini bırakmaz. Size evindeki yaşamı zehir eder. Vallahi o ‘Ben’ diyen aklı, hemen 14 Mayıs’ta evine yollayacağız. Evine yollayacağız onu.

Hala akılları başlarına gelmedi

*Biz İstanbul’da bir seçim yaşadık. Ne yaptılar? İstanbul’da seçimi kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta her türlü kirliliği, her türlü karalamayı yaptılar, yine de seçimi kazandık. Yetinmediler, seçimi elimizden almaya kalktılar.

*Seçimi iptal etmeye kalktılar. Ne yaptı bizim milletimiz? Sandıkta öyle bir demokrasi tokadı attı ki, hala akılları başına gelmedi, hala. Hala başları dönüyor. Varsa yoksa İmamoğlu. Ya bir belediye başkanına bu kadar uğraşılır mı? Sebebi ne biliyor musunuz?

Demokrasi tokadı

*O milletin demokrasi tokadı öyle sert ki, hala sendeliyor. Var mısınız o sendeleyeni yere düşürmeye? Var mısınız bir demokrasi tokadı da atmaya? Hep beraber yapacağız. Bu demokrasi tokadı, nakavt eder. Ama iyi tarafı şu: Hemen kalkarsın, seni evine yollar. Öyle boks ringi gibi değil. Bunu başaracağız.

Birleşmeyenler seçimden sonraya

*Herkes birleşsin istiyoruz. Birleşmeyeni, seçimden sonra birleştiririz; o ayrı. Ama siz, ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla, oyunu Millet İttifakı için istiyoruz.

Depremde siyaset

*Oraya gidip, ‘Aman aman hemen bir temel atalım, iki yere beton dökelim, üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım…’ Bakın; bu kötülük. Bakın; bu kötü akıl. Depremin yarattığı acıdan, insanlarımızın ihtiyaçlarından oy devşirmeye kalkan akıldan kurtulacağız.

*Kardeşim, orada yaşayan insanlarımızın önce barınma ihtiyaçlarını çözelim. Acil ihtiyaçlarını çözelim. Ondan sonra evlerinin geçici noktada çözümlerini ve hızlıca kalıcı konutlarını, sağlam yerlerde, örneğin Hatay’ın maneviyatını, medeniyetini, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hatay benim meselemdir’ diyecek o titizliği gösteren işler yapalım.

*Yok. Gitmiş o akıl, gitmiş. Bir kişiyi mutlu etme aklı, sadece oylarını kandırarak da olsa alma aklı. En büyük şeyi söyleyeyim. Bu kardeşiniz söz veriyor. Yaşamı boyunca, hayatı boyunca, cumhurbaşkanı adayımız ve bütün unsurlarıyla, bu millet iktidarı, bu millet ittifakı sizi hiç aldatmayacak. Onun için; sevgili Hataylı dostlarım, güzel çocuklar, güzel gençler, sizi sarıp sarmalıyorum, kucaklıyorum sizi.