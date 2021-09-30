Akşam Postası / 30 Eylül 2021

Erdoğan: Parlamenter sisteme dönüş yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminden memnun olduklarını, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘dolar’ tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD dolarının uluslararası piyasalarda TL karşısında 9 liraya yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Enflasyon tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalabilir

Dünyanın en büyük merkez bankalarının başkanları, küresel ekonomik büyümeyi tehdit eden arz sorunlarının daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Swap hariç net rezerv eksi 37,3 milyar dolar

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Merkez Bankası’nın swap hariç tutulduğunda net rezervleri 24 Eylül haftasında da negatif bölgede kaldı. Buna göre ilgili haftada swap hariç net rezerv eksi 37,3 milyar dolar. Brüt rezervlerdeki artış ise bu hafta da sürdü.

Covid-19’un ilacı bulundu mu?

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ABD merkezli Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ‘molnupiravir’ adlı ilacın laboratuvar deneylerinde varyantlara karşı etkinlik gösterdiğini belirtti.

BioNTech’in kurucusu Türeci: Covid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak

Almanya’da Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, corona virüsünün birkaç yıl daha süreceğini söyledi.

Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.

‘Merkel ayıları’ kapış kapış gidiyor

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona ererken, bir oyuncak firmasının ürettiği hatıra ‘başbakan ayıları’ kapış kapış gidiyor.

Sarkozy’ye bir yıl daha hapis cezası

Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (66), 2012’deki seçim kampanyasıyla ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Sarkozy bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.