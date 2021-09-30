Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Merkel ayıları’ kapış kapış gidiyor

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona ererken, bir oyuncak firmasının ürettiği hatıra ‘başbakan ayıları’ kapış kapış gidiyor.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede 26 Eylül’de yapılan seçimlerde Sosyal Demokratlar yüzde 25,7 ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı, Merkel başkanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 oy oranı ile tarihi bir düşüş yaşamıştı.


Başbakan Merkel koalisyon kurulana kadar görevde kalacak. Onun görevinin bitişi anısına üretilen oyuncak ayıları ise daha başbakanlık koltuğunu bırakmadan tükendi.

El yapımı oyuncak ayılar şansölyenin sakin liderliğinin sembolü haline gelen parmak uçlarının birbirine değdiği el hareketini yapıyor.

Yine Merkel’in imzası haline gelen renk renk pantolon ceket takımlarla tamamlanan oyuncak ayıların her birinin yapımı yaklaşık dört saat sürüyor.

180 avroya satılan ayıların ilk parti üretimi olan 500 adeti birkaç gün içinde satılmış bile.

Üretici firma Hermann Oyuncakları’nın müdürü Martin Hermann uzun bir bekleme listeleri olduğunu anlattı.

SON HABERLER

‘Asım’ın nesli’nin akıbeti

AKP’nin gençlere olan öfkesi, kendi geri gelmeyecek gençliğine duyduğu hasetten besleniyor sanki. Kendi etrafındaki dar paça pantolon, janti takım elbise, elit-muhafazakarların ‘Asım’ın nesli’ taklidi hariç, hiçbir gençlik tezahürüne tahammülü yok. Ve kaderi, büyük ihtimalle o en çok nefret ettiklerinin elinde.

YouTube, aşı karşıtı kanalları kapattı

YouTube, uzmanların Covid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.

Yenilenmiş cep telefonunda vergi düşürüldü

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.