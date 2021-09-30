Sarkozy’ye bir yıl daha hapis cezası

Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (66), 2012’deki seçim kampanyasıyla ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Sarkozy bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Sarkozy’nin hapis yatmamasına, cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsinde çekmesine karar verdi.
Suçlamayı kabul etmeyen Sarkozy’nin avukatları kararı temyize götürecek.
Savcılar, Sarkozy’yi, kampanyasında fatura sahtekarlığı yoluyla yasa dışı şekilde yaklaşık 43 milyon avroluk ek bütçe kullanmakla suçlamıştı. Bu, yasaların izin verdiği kampanya fonunun neredeyse iki misli.
Paris adli mahkemesinde, 20 Mayıs’tan bu yana devam eden davada, Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.
2007-2012 yıllarında görev yapan Sarkozy, mart ayında da yolsuzluk davasında üç yıl hapse mahkum edilmişti. Cezasını evde çekeceği açıklanmıştı.