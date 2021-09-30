MGK bildirisinde iklim değişikliği vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride iklim değişikliği, Afganistan’daki gelişmeler Suriye meselesi, terörle mücadele başlıkları öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
AA’da yer alan habere göre bildiride şu ifadelere yer verildi:
“İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir. Türkiye’nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.
“(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.
“Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir.
“(Suriye) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.”