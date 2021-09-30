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Yaramazlara biraz batar!

David Bowie’nin, yayınlanmayan albümü 75’inci doğum gününden önce piyasada

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin yaşarken yayınlanmayan albümü 75’inci doğum gününden bir gün önce, 7 Ocak 2022’de piyasaya sürülecek.

10 Ocak 2016’da hayatını kaybeden Bowie, ‘Lost’ adlı albümü 2011’de kaydetmişti. Yayınlanmayan albüm 2011’de internete sızmıştı.


Bowie’nin yapımcısı Mark Plati, üç CD’den oluşan albüm için, “Bu albüm müzik yapmanın mutlu ettiği insanların seslerini yansıtıyor. Toy, neşe, enerji dolu bir zaman dilimindeki bir an gibi” dedi.

Plati, albümün sonunda Bowie’nin sevenleriyle buluşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Bowie, albüm için yeni bestelerle eski şarkılarının ‘yenilenmiş’ versiyonlarını kaydetmişti. Ancak o dönem çalıştığı Virgin yayınlama konusunda istekli olmamıştı. Bowie, 2002’de çıkan ‘Heathen’i hazırlamak için kolları sıvamıştı.

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