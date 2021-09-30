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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘dolar’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD dolarının uluslararası piyasalarda TL karşısında 9 liraya yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmesiyle dolar TL karşısında değer kazanmaya başlamıştı. Uluslararası piyasalarda ise dün gece itibariyle 8,95’i görmüştü.


CHP lideri, bunun üzerine Erdoğan’a şu sözlerle seslendi: “Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun? Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladı, aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağa bu ülkede, zerre vicdanınız kalmadı sizin!”

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