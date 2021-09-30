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Yaramazlara biraz batar!

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe evinde Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan’ın Olympiakos takımına 3-0 yenildi.

Fotoğraf: AA

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares’in golüyle 1-0 yenik duruma düştü.


Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertlilerin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile çektiği bir şut direkten döndü.

Müsabakanın 63. dakikasında Masouras’ın ikinci golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken, Olympiakos puanını 6’ya çıkardı.

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