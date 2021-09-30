Enflasyon tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalabilir

Dünyanın en büyük merkez bankalarının başkanları, küresel ekonomik büyümeyi tehdit eden arz sorunlarının daha da kötüleşebileceğini söyledi.

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Yetkililer, fiyatlarda şu anda yaşanan artışın büyük ihtimalle geçici olmaya devam edeceğini ancak arz sıkıntısı nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Covid-19 salgını süresince küresel ekonomide yaşanan bozulmalar, dünyanın dört bir yanına uzanan tedarik zincirlerinde aksaklıklara yol açarken, otomobil parçalarından, mikroçiplere ve lojistik gemilerine kadar çok sayıda ürün ve hizmette darboğaz yaşanmaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) düzenlediği Merkez Bankaları Forumu’nda dün akşam konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, “Darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmediği gibi marjlarda daha da kötüye gittiğini görmek can sıkıcı” dedi.

Powell, “Bu durumun önümüzdeki sene de süreceğini tahmin ediyoruz ve bundan dolayı enflasyon tahmin ettiğimizden daha uzun süre yüksek kalabilir” dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde da aynı sorundan endişe ettiğini dile getirirken, başlarda ekonomistlerin birkaç hafta süreceğini söylediği bu darboğazların ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Lagarde, “Birkaç aydır yaşadığımız arzda yaşanan darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar devam ediyor gibi gözüküyor ve bazı sektörlerde sorun büyüyor” dedi.