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Yaramazlara biraz batar!

Swap hariç net rezerv eksi 37,3 milyar dolar

Merkez Bankası’nın swap hariç tutulduğunda net rezervleri 24 Eylül haftasında da negatif bölgede kaldı. Buna göre ilgili haftada swap hariç net rezerv eksi 37,3 milyar dolar. Brüt rezervlerdeki artış ise bu hafta da sürdü.

Fotoğraf: AA

MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.


Son dönemde yaşanan rezerv artışı ise büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geldi.

Merkez Bankası’nın bu hafta rezervlerindeki artışta ise Hazine’nin eurobond ihracı etkili.

Toplam rezerv 24 Eylül haftasında 122,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 120,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervde de bu hafta 30 milyar dolar sınırı aşıldı. Önceki hafta net rezervler 28,4 milyar dolar kaydedilmişti.

Bankanın brüt rezervlerindeki artışlara rağmen kendine ait döviz rezervleri ise bu hafta itibariyle hala eksi 37,32 milyar dolar düzeyinde. Önceki hafta bu rakam eksi 40,2 milyar dolardı.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında ise iki ülke arasında arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Ayrıca Güney Kore’yle ağustosta yapılan swap anlaşması da henüz hesaplara girmiş değil.

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