Akşam Postası / 30 Ekim 2023

TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 13 bin 684 TL’ye çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na göre (TÜRK-İŞ) açlık sınırı 13 bin 684’e, yoksulluk sınırıysa 44 bin 573 liraya yükseldi.

Anket: Yurt dışında yaşamak isteyenlerin ilk tercihi Almanya

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre yurt dışında yaşamak veya okumak isteyenlerin favorisi Almanya.

İsrail karşı saldırıda: En az 8 bin 306 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 8 binin üzerine çıktı.

100’üncü yılda ödüllendirilen ‘kültür adamı’ yolsuzluktan ceza yemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ödüle layık gördüğü Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) eski başkanı Ali Birinci yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmış.

Yüzde 25’in üstünde kira alan ev sahibine ‘kötü niyet’ tazminatı

İzmir’de bir ev sahibi kiracısını tahliye etmek için dava açtı. Mahkeme kiracıya yapılan zammın yüzde 25’in üzerinde olduğunu tespit etti ve ev sahibinin tahliye talebini reddetti.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 19’un altında

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün 19,13 olan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18,88’e düştü.

Akaryakıtta dokuz yılda tespit edilen kamu zararı: 15,6 milyar lira

Ticaret Bakanlığı, dokuz yılda akaryakıt üzerinden kamunun 15,6 milyar lira zarara uğratıldığını tespit etti.

Emsal olabilir: Musa Orhan’ın Hazal Kaya’ya açtığı dava ‘yersiz’ bulundu

Tecavüz hükümlüsü Musa Orhan’a hakaret ettiği suçlamasıyla iki yıl dört aya kadar hapsi istenen oyuncu Hazal Kaya’nın cezalandırılmasına gerek görülmedi. Kaya’nın avukatı kararın emsal olacağını söyledi.

İnme tedavisi için umut verici gelişme

Bilim insanları bağışıklık hücrelerini hasarlı beyin hücrelerinin yerini alacak şekilde başarıyla yeniden programladı. Bu inme hastaları için yeni bir tedavi olabilir.

Araştırma: İçki bağımlılığı ‘reddedilme korkusu’nu körükleyebilirmiş

İçkiye bağımlı kişilerin, sosyal ortamlarda reddedilme duyarlılığının ortalamanın üstünde seyrettiği saptandı.

Aşırı sağcı Alman vekil gözaltında

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) milletvekillerinden Daniel Halemba, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.