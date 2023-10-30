Anket: Yurt dışında yaşamak isteyenlerin ilk tercihi Almanya

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre yurt dışında yaşamak veya okumak isteyenlerin favorisi Almanya.

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MetroPOLL’ün dün yayınlanan anketine göre “Yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz” diye sorulan katılımcıların yüzde 39,1’i ‘Evet’, yüzde 56,4’ü ‘Hayır’ derken, yüzde 4,5’i fikir belirtmedi. ‘Evet’ diyenlerde Yeşil Sol Partililer başı çekerken; onları İYİ Partililer ve Zafer Partililer takip etti.

Şirket bugün de yurt dışında yaşamak isteyenlere hangi ülkeleri tercih ettiğine ilişkin anketini paylaştı.

Buna göre katılımcıların yüzde 32,7’si Almanya’yı seçerken, yüzde 11,5 ABD’yi tercih etti.

Onu yüzde 7,6’yla İngiltere, yüzde 5,7’yle İsviçre, yüzde 5,6’yla Kanada, yüzde 5,2’yle Fransa, yüzde 2,7’yle Rusya, yüzde 2,5’le İtalya, yüzde 2,4’le Norveç, 2,3’le Hollanda ve yüzde 1,5’le İsveç takip etti.

Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Ukrayna, Belçika, Yunanistan ve İzlanda’nın hepsi yüzde 1’in altında ölçüldüğü için yüzde 8,8 toplamla ‘Avrupa Ülkeleri’ başlığı altında yer aldı.

Çin yüzde 0,6 olarak ölçülürken, Dubai yüzde 1,3, Avustralya yüzde 1 olarak kaydedildi.

Editör notu: MetroPOLL anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: