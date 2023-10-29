MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden dördü yurt dışında yaşamak istiyor. Kararsızların oranıysa yüzde 4,5.

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MteroPOLL’ün 28 ilde 1691 bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle yapılan anketi açıklandı. 10-16 Ekim tarihleri arsında yapılan anketin hata payı 2,33; güven aralığıysa 0,95 olarak kaydedildi.

“Yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz” diye sorulan katılımcıların yüzde 39,1’i ‘Evet’, yüzde 56,4’ü ‘Hayır’ derken, yüzde 4,5’i fikir belirtmedi. ‘Evet’ diyenlerde Yeşil Sol Partililer başı çekerken; onları İYİ Partililer ve Zafer Partililer takip etti.

‘Evet’ yanıtını veren katılımcıların 14 Mayıs seçimlerinde oy verdikleri partilere göre dağılımıysa şöyle:

AKP: Yüzde 28,4

CHP: Yüzde 42,7

MHP: Yüzde 18,3

İYİ Parti: Yüzde 50

Yeşil Sol (HEDEP): Yüzde 62,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 10

Zafer Partisi: Yüzde 54,5

TİP: Yüzde 41,7

Diğer: Yüzde 60,4

Son üç yılda yurt dışında yaşamak ve okumak isteyenler giderek azalsa da hala halkın %39’u yurt dışında yaşamak ve okumayı tercih ediyor. pic.twitter.com/FdDpeIpUrC — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 28, 2023

Editör notu: MetroPOLL anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: