TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 13 bin 684 liraya çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na göre (TÜRK-İŞ) açlık sınırı 13 bin 684 liraya, yoksulluk sınırıysa 44 bin 573 liraya yükseldi.

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Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor. Yoksulluk sınırıysa eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı.

TÜRK-İŞ’in ekim verilerine göre açlık sınırı 13 bin 684’e, yoksulluk sınırıysa 44 bin 573 liraya yükseldi.

Ekmek ve tahıllar grubunda Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 TL’den satılıyor. Böylece geçen ay olduğu gibi dört kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 TL.

Ortalama sebzenin kilogram fiyatı 26,19 TL, ortalama meyvenin kilogram fiyatıysa 30,53 TL oldu.

TÜRK-İŞ’in eylül raporunda açlık sınırı 13 bin 334, yoksulluk sınırı 43 bin 433 lira olarak hesaplanmıştı.

Asgari ücret, 2023’ün ortasında yapılan zamla 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.