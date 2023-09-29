TÜRK-İŞ verileri: Açlık sınırı asgari ücretten 2 bin lira fazla

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na göre (TÜRK-İŞ) açlık sınırı 13 bin 334, yoksulluk sınırı 43 bin 433 liraya yükseldi.

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Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor. Yoksulluk sınırı ise eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı.

TÜRK-İŞ’in eylül verilerine göre açlık sınırı 13 bin 334 liraya çıktı. Yoksulluk sınırıysa 43 bin 433 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 17 bin 336 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ’in ağustos raporunda açlık sınırı 12 bin 198 lira, yoksulluk sınırıysa 39 bin 733 lira olarak hesaplanmıştı.

Asgari ücret, 2023’ün ortasında yapılan zamla 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

Son olarak Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açlık sınırının 14 bin 542 liraya, yoksulluk sınırının 41 bin 651 liraya yükseldiğini bildirmişti.