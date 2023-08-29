TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 12 bin 198 TL’ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık sınırının 12 bin 198, yoksulluk sınırınınsa 39 bin 733 liraya yükseldiğini açıkladı.

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TÜRK-İŞ’in ağustos verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 12 bin 198 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırıysa 39 bin 733 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813 TL olarak açıklandı.

Mutfak enflasyonunun aylık 4,63, yıllık 77,04, yıllık ortalama olarak da yüzde 107,80 oranında artış kaydettiği belirtildi.

TÜRK-İŞ’in temmuz raporunda açlık sınırı 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırıysa 37 bin 974 lira olarak hesaplanmıştı.