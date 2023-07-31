Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın temmuz sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 lira oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırıysa 37 bin 974 lira olarak hesapladı.

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Asgari ücret, ocaktaki zamla o günkü kurla 455 dolar seviyesine çıkmıştı. Bir süre dengede seyreden kur, seçim sonrası yükselişe geçince asgari ücret de 359 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Yeni zamla 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücret, ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Bugün hesaplara yatması beklenen asgari ücret, 423 dolara denk geliyor.

TÜRK-İŞ, asgari ücretten kısa süre önce haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıklamıştı. Buna göre raporda açlık sınırı 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırıysa 33 bin 789 lira olarak kaydedilmişti.

TÜRK-İŞ’ten yeni rapor

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması‘nın temmuz ayı sonuçlarını bugün açıkladı.

TÜRK-İŞ’in raporunda şunlar kaydedildi:

*TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Temmuz ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 11 bin 658,10 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 37 bin 974,10 TL’ye, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 123,60 TL’ye yükseldi.

*TÜRK-İŞ’in verilerine göre; Temmuz 2023’te Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 70,44 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,54 olarak hesaplandı.

Böylelikle asgari ücret, daha hesaplara yatmadan açlık sınırının altında kaldı.