Meclis’e dört dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Dört milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Dokunulmazlığın kaldırılması hakkındaki dosyalar, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na havale edildi.
AA’nın haberine göre dokunulmazlık dosyaları gönderilen isimler şöyle:
- HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç
- HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
- HEDEP Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan
- İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan