Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meclis’e dört dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Dört milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: AA

Dokunulmazlığın kaldırılması hakkındaki dosyalar, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na havale edildi.


AA’nın haberine göre dokunulmazlık dosyaları gönderilen isimler şöyle:

  • HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç
  • HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
  • HEDEP Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan
  • İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

SON HABERLER

Akşam Postası / 30 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.