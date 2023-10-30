Akaryakıtta dokuz yılda tespit edilen kamu zararı: 15,6 milyar lira

Ticaret Bakanlığı, dokuz yılda akaryakıt üzerinden kamunun 15,6 milyar lira zarara uğratıldığını tespit etti.

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21 Eylül 2014’te Akaryakıt Özel Ekibi kuruldu. Ekip kurulduğu günden bu yana 1800 firmayı incelemeye aldı. Dokuz yılda kamunun 15,6 milyar lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. 45 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği belirlendi.

2023’ün ilk dokuz ayında 47 firma markaja alındı. İnceleme sonucunda 3,2 milyar liralık sahte fatura nedeniyle kamunun 1,4 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekipleri bu firmalarda 13 milyon lira değerinde 769 ton kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.

Denetimlerde ayrıca 43 akaryakıt bayisinin yazar kasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattığı belirlendi. Bayilerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.