100’üncü yılda ödüllendirilen ‘kültür adamı’ yolsuzluktan ceza yemiş 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ödüle layık gördüğü Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) eski başkanı Ali Birinci yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmış.

Birinci’nin cezası, ‘yargılamada gösterdiği pişmanlık‘ dolayısıyla ertelenmiş.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl layık görülen isimler açıklamış, Ali Birinci ‘kültür’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Ajansı’nın (AA) 20 Mayıs 2015’teki haberine göre Birinci, TTK başkanıyken kurumun yayın satış bürosu için dükkan aldığı sırada kamu zararına sebebiyet vermiş.

Ankara 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararına göre Birinci’nin teklifi üzerine, yayın satış bürosu yerine Kızılay’da daha geniş bir yerin satın alınmasına karar verilmiş. Mahkeme, Birinci’nin, alınacak taşınmazın belirlenmesinde aynı şartlara sahip daha düşük değerde başka bir binanın da alınabileceğini göz ardı ettiğini belirtmiş. Gerekçeli kararda, Birinci’nin ‘doğrudan belirlediği binanın alınmasına yönelik faaliyette bulunduğu’ vurgulanmış.

Mahkeme Birinci’nin, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama‘ ilkesine uygun davranmayarak suç işlediğini belirtmiş.

Pişman olunca ceza ertelendi

Üzerine atılı suçlardan sekiz ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Birinci’nin cezası, ‘daha önce kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve yargılamada gösterdiği pişmanlık’ dolayısıyla ertelenmiş.

Kararı temyiz etme hakkı bulunan Birinci’nin bu hakkını kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.