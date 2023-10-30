Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl layık görülen isimler açıklandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödüle layık görülen isimleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”
Ödül kategorileri ve kazananları şu şekilde:
Bilim: Süleyman Uludağ
Kültür: Ali Birinci
Müzik: Emel Sayın
Resim: İlhami Atalay
Karikatür: Hasan Aycın
Sinema: Sami Şekeroğlu
Dijital Sanat: Refik Anadol
Mimari: Sinan Genim
Edebiyat: Nazan Bekiroğlu
Vefa Ödülleri’ne ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi değer görüldü.