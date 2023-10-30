Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl layık görülen isimler açıklandı.

Fotoğraf: (soldan sağa) Emel Sayın – Refik Anadol – Nazan Bekiroğlu – Attila İlhan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödüle layık görülen isimleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Ödül kategorileri ve kazananları şu şekilde:

Bilim: Süleyman Uludağ

Kültür: Ali Birinci

Müzik: Emel Sayın

Resim: İlhami Atalay

Karikatür: Hasan Aycın

Sinema: Sami Şekeroğlu

Dijital Sanat: Refik Anadol

Mimari: Sinan Genim

Edebiyat: Nazan Bekiroğlu

Vefa Ödülleri’ne ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi değer görüldü.