Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödüllerini sahiplerine verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, kazananlara ödüllerini verdi.

Fotoğraf: AA

Ödül kategorileri ve kazananları şöyleydi:

Müzik Ödülü: Ajda Pekkan

Tiyatro: Ayla Algan

İlim-Kültür: Hayrettin Karaman

Mimari: Hilmi Şenalp

Gastronomi: Ömür Akkor – Yunus Emre Akkor

Zanaat: Sevan Bıçakcı

Resim: Süleyman Saim Tekcan

Dans-Bale: Tan Sağtürk

Karikatür-Animasyon: Varol Yaşaroğlu

Edebiyat: Yavuz Bülent Bakiler

Sinema: Yılmaz Erdoğan

Geleneksel Sanatlar: Gülbün Mesara

Vefa Ödülü: Aşık Veysel

AA’nın haberine göre törende konuşan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz” dedi.

Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan’ın ‘sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu’ söyledi.

Yılmaz Erdoğan’ın Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak ‘yıllarını verdiğini, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurduğunu’ anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi birçok güzel eserde onun imzası var. Sayın Erdoğan’ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti, kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı ve samimiyetiyle gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Yılmaz Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Bu arada paylaştığı yazılı açıklamada ‘ödüle layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu’ söyleyen Ajda Pekkan, “Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir” ifadesini kullandı.