Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödüllerini sahiplerine verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, kazananlara ödüllerini verdi.
Ödül kategorileri ve kazananları şöyleydi:
Müzik Ödülü: Ajda Pekkan
Tiyatro: Ayla Algan
İlim-Kültür: Hayrettin Karaman
Mimari: Hilmi Şenalp
Gastronomi: Ömür Akkor – Yunus Emre Akkor
Zanaat: Sevan Bıçakcı
Resim: Süleyman Saim Tekcan
Dans-Bale: Tan Sağtürk
Karikatür-Animasyon: Varol Yaşaroğlu
Edebiyat: Yavuz Bülent Bakiler
Sinema: Yılmaz Erdoğan
Geleneksel Sanatlar: Gülbün Mesara
Vefa Ödülü: Aşık Veysel
AA’nın haberine göre törende konuşan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz” dedi.
Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan’ın ‘sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu’ söyledi.
Yılmaz Erdoğan’ın Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak ‘yıllarını verdiğini, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurduğunu’ anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi birçok güzel eserde onun imzası var. Sayın Erdoğan’ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti, kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı ve samimiyetiyle gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Yılmaz Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”
Bu arada paylaştığı yazılı açıklamada ‘ödüle layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu’ söyleyen Ajda Pekkan, “Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir” ifadesini kullandı.