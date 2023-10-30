Hamas, Hizbullah ve Filistin yönetiminden umduğunu bulamamış

Hamas, Hizbullah’tan yana hayal kırıklığına uğradığını, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da utanç duyduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlatmıştı. Saldırılarda bugüne kadar çoğu sivil 1400 İsrailli öldü, 5 bin 132 İsrailli yaralandı. Yine çoğu sivil 224 İsrailli de Hamas’ın elinde rehin. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısıysa 8 binin üzerinde.

Çatışmalarla iki tarafta da iç tartışmalar başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetinin suçunu ordusu ve iç istihbarat teşkilatına yüklenmişti.

Hamas da Hizbullah ve Filistin yönetimini hedef aldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, “Hizbullah’tan ve Batı Şeria’daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk” dedi.

Merzuk şunu da ekledi: “Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı’ya ‘Hamas’ı ortadan kaldırma’ çağrısında bulunduğunu aktardı.”