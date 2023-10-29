Netanyahu, Hamas saldırısında ordu ve istihbaratı suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetinin suçunu ordusu ve iç istihbarat teşkilatına yükledi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlatmıştı. Saldırılarda bugüne kadar çoğu sivil 1400 İsrailli öldü, 5 bin 132 İsrailli yaralandı. Yine çoğu sivil 224 İsrailli de Hamas’ın elinde rehin.

Saldırılar ilk günden itibaren İsrail’in güvenlik zafiyetini gündeme getirmişti. İsrail istihbaratının böylesine yoğun hazırlık ve planlama gerektiren bir saldırıyı nasıl haber alamadığı, İsrail ordusunun nasıl bu kadar gafil avlanabildiğini hala tartışma konusu.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında ‘sorumluluk alıp almayacacağına’ dair soruya şöyle yanıt vermişti: “Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra…”

Ordu ve istihbarat suçladı

Netanyahu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ‘7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarla ilgili başbakana bilgi verildiği yönündeki iddianın asılsız olduğunu, aksine hiçbir uyarı gelmediğini’ savundu. Netanyahu, ‘bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet’in (Şabak) Hamas’ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptğını’ aktardı.

İsrail başbakanı, savaşın çıktığı son ana kadar tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savundu.