Emsal olabilir: Musa Orhan’ın Hazal Kaya’ya açtığı dava ‘yersiz’ bulundu

Tecavüz hükümlüsü Musa Orhan’a hakaret ettiği suçlamasıyla iki yıl dört aya kadar hapsi istenen oyuncu Hazal Kaya’nın cezalandırılmasına gerek görülmedi. Kaya’nın avukatı kararın emsal olacağını söyledi.

Eski uzman çavuş Musa Orhan, intihar ettiği belirlenen İpek Er adlı kadına tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu.

Dava infial yaratmış, Orhan sosyal medyada da lanetlenmişti. Öfkesini dile getirenlerden biri de oyuncu Ezgi Mola’ydı. Mola’ya hakaret davası açılmıştı. Hazal Kaya da Mola’ya destek bildirmişti. Bunun üzerine Kaya’ya da hakaret suçlamasıyla iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya’ya ‘ceza verilmesine yer olmadığı’na hükmetti.

Kaya’nın avukatı Hande Kuday, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inandığını yazdı.

‘Emsal olacağına inanıyoruz’

Kuday, dava sürecini şöyle özetledi:

*Ezgi Mola’nın Musa Orhan’a yönelik tweet’i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola’ya destek olmak için Mola’nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.

*Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti. Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı.

*Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er’in en azından hatırası rahat bırakılacaktır.