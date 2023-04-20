Meral Akşener’den hapsi istenen Hazal Kaya’ya destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Musa Orhan’a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hazal Kaya’ya “Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?” diyerek destek oldu.

Kolaj: Diken (MUBI-AA)

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan meslektaşı Hazal Kaya hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ezgi Mola ve Hazal Kaya’yı etiketleyerek cezalara tepki gösterdi.

Öldürülen, susturulan ve haksızlığa uğrayan kadınların yanında kaya gibi dimdik duracaklarını kaydeden Akşener, sandığı işaret etti:

“Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak!”

Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız!



Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız!



Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız!



Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?



Ama artık ne yaparsanız… https://t.co/bpxAQEMleb — Meral Akşener (@meral_aksener) April 20, 2023

Ne olmuştu?

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti. Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakılmıştı.

Orhan’ın serbest bırakılması sosyal medyada infiale yol açarken, oyuncu Ezgi Mola’nın tepkisi ‘hakaret’ sayılmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ardından Mola’ya desteğini paylaşan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Orhan son olarak Hazal Kaya ve şarkıcı Melek Mosso’ya ‘hakaret’ davası açmıştı. Kaya, ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.