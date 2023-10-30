Aşırı sağcı Alman vekil gözaltında

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) milletvekillerinden Daniel Halemba, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
22 yaşındaki Halemba, 8 Ekim’deki seçimlerde Bavyera parlamentosuna seçilen en genç siyasetçiydi.
Halemba, eski aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NSDAP) yasak sembollerini kullandığı öne sürülen ‘Prag’dan Würzburg’a Cermen Kardeşliği’ adlı örgütüne üyelikle suçlanıyor.
Halkı ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Halemba, bugün Stuttgart’ta gözaltına alındı.
Hakim karşısına çıkarılacak Halemba’nın, tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek. Halemba, parlamentonun açılış saati yerel saatle 15:00’e kadar dokunulmazlık hakkı bulunmadığı için gözaltına alınabildi.