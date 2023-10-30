Fenerbahçe’nin golcüleri ligdeki 18 takımdan daha fazla gol attı

Fenerbahçe’nin forvet hattını oluşturan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci’nin bu sezon attığı toplam gol sayısı ligdeki 18 takımın attığı golden daha fazla.

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Fenerbahçe dün Pendikspor’u 5-0 yenerek liderliğini korudu. Ligde 10 maçta 29 gole ulaşan Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım konumunda.

Fenerbahçe’nin bu sezon hücum hattını oluşturan Dzeko 10, Szymanski altı ve Kahveci beş gol attı. Böylelikle bu üçlü toplamda 21 gole ulaştı.

Ligde üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor bu sezon 22 gol kaydetti. Ligdeki diğer 18 takımın attığı gol sayısıysa Fenerbahçeli üç ismin attığından daha az.

Adana Demirspor ve Fenerbahçe haricinde ligde en çok golü bulunan takım 19 golle Galatasaray. En az gol atan takımlarsa beş golle Samsunspor ve Başakşehir.